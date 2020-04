Campania: mascherine obbligatorie per attività motoria

NAPOLI — Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, "in aggiunta alle mascherine già in distribuzione ai cittadini, ha dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase 2". È quanto si legge in un comunicato della task force della Regione Campania.Nella nota si precisa inoltre "che l'attività motoria, come da ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, è consentita esclusivamente con l'uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo".