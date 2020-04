Ceferin: "Squadre belghe a rischio esclusione dalle Coppe Europee"

- Le squadre belghe rischiano l’esclusione dalle Coppe Europee nella prossima stagione. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uefa Alexsander Ceferin nell’intervista alla televisione tedesca ZDF. Questo avverrà se la Federazione calcio del Belgio nella riunione del 15 Aprile, confermerà la proposta attuata ieri di concludere il campionato di Serie A in anticipo per l’emergenza Coronavirus.La Federazione vorrebbe assegnare lo scudetto a tavolino al Club Brugge, che a una giornata dalla fine del torneo, sospeso per il Covid 19, è primo in classifica da solo con 70 punti, 15 punti di vantaggio sul Gent che è secondo a 55 punti. La Federazione Belga non vorrebbe far giocare i play off scudetto. Se tutto fosse confermato il 15 Aprile il Club Brugge giocherebbe la fase a gironi della Champions League e il Gent disputerebbe i preliminari.Ceferin ha dichiarato: ”Non si può decidere da solo cosa è più comodo, i belgi e le federazioni che concluderanno in anticipo i loro tornei senza l’autorizzazione dell’Uefa, rischiano l’esclusione dalle Coppe Europee”. Ceferin ha concluso:” I campionati potrebbero riprendere a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, il calcio non è la stessa cosa senza i tifosi ma è meglio così piuttosto che non giocare”.