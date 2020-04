ROMA — Prosegue l'ondata di contagi da coronavirus in Spagna. I casi oggi sono saliti a 117.710, un numero al momento superiore a quello dell’Italia. I decessi - in base ai dati del ministero della Sanità riportati da El Pais - sono 10.935 dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 932 in 24 ore. Ieri i contagi totalizzavano 110.238. Sono oltre 56mila i malati ricoverati in ospedale.