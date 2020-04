ROMA - "Grazie ai sacrifici delle donne e degli uomini del nostro paese si sta finalmente piegando la curva dei contagi. Per questo dal 4 maggio possiamo avviare con prudenza una fase nuova. Il nostro principio guida e' stato, e sarà sempre, quello della tutela della salute. Anche nella fase che si apre il senso di responsabilità di ciascuno, è la vera chiave per vincere la sfida. Insieme ce la faremo". Lo scrive il ministro della Salute,, in un post su Facebook.