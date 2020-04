E’ stato annullato il torneo di tennis maschile Under 16 dell’Avvenire per l’emergenza Coronavirus. Si doveva svolgere a Giugno 2020 in Lombardia. Lo ha deciso ieri dopo una riunione in video conferenza il Consiglio Direttivo del Tennis Club Ambrosiano di Milano. Questo torneo sarà disputato a Giugno 2021. E’ la prima volta nella sua storia che questo evento non si svolgerà.Non potrà essere recuperato nemmeno a Ottobre o a Novembre del 2020, perché in quel periodo non ci saranno date disponibili, per la contemporaneità di altri tornei di tennis maschile. Non si può giocare a Giugno di quest’anno perché si deve tutelare la sicurezza di tennisti, allenatori giornalisti e spettatori. Annullato anche il torneo di Stoccarda in Germania che si doveva disputare ad aprile.