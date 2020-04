Covid 19: la Premier League non riprenderà agli inizi di maggio

In Inghilterra la Premier League, il Campionato di Serie A, sospeso fino al 30 Aprile per l’emergenza Coronavirus, non riprenderà all’inizio di Maggio. Lo hanno deciso a Londra dopo una riunione i dirigenti delle squadre della Premier League. Si tornerà a giocare solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare e garantire la salute dei calciatori.Il via libera per disputare le gare di calcio lo darà il governo Inglese. L’intenzione dei club è quella di giocare tutte le partite di Premier League che restano per concludere il torneo, e i match della Coppa d’Inghilterra. I calciatori si taglieranno del 30% gli stipendi di Marzo e Aprile. La Federazione Inglese di calcio spenderà più di 140 milioni di Euro per aiutare le squadre di serie B, C D e delle altre categorie inferiori.