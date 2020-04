Alla fine di maggio la FIBA deciderà se fare riprendere o no l’Eurolega di basket maschile che è stata sospesa da Marzo per il Coronavirus. Se si tornerà a giocare in Eurolega si potrebbe disputare a Giugno solo una fase con otto squadre, una final eight in una sola città a porte chiuse, per assegnare la Coppa dei Campioni di basket.Questo in alternativa ai play off a otto squadre. Il presidente dell’Eurolega Jordi Bertomeu d’accordo con la FIBA ha dichiarato:”Si giocherà solo se non ci saranno rischi per giocatori, allenatori e giornalisti”. Per l’Italia se l’Eurolega di basket dovesse riprendere, c’è Milano che è in corsa per qualificarsi ai play off o se si cambierà formula, alla final eight.