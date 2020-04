Covid-19, Sporting Lisbona: la società taglia gli stipendi del 40% ai calciatori

Nel Campionato di Serie A del Portogallo lo Sporting Lisbona taglia gli stipendi del 40% ai calciatori per il Covid 19. La società portoghese ha trovato l’intesa con i suoi tesserati per cercare di superare la crisi economica dovuta alle partite del torneo che non si sono giocate a Marzo e Aprile, dopo la sospensione per il Covid 19. I dipendenti della società sono stati messi in cassa integrazione.Se il campionato riprenderà a Maggio o a Giugno gli accordi tra lo Sporting Lisbona e i suoi calciatori dovranno essere rinegoziati. Dovrà invece essere trovata in ogni caso una soluzione positiva per i dipendenti, dopo la cassa integrazione. Lo Sporting Lisbona è quarto in classifica con 42 punti. Terzo il Braga a 46 punti. Secondo il Benfica Lisbona con 59 punti. Primo è il Porto con 60 punti.