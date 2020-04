Covid-19, Ciclismo: rinviati il Tour de France e il Giro d'Italia

- Rinviato il Tour de France di Ciclismo maschile per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente Francese Emmanuel Macron che ha vietato gli eventi aperti al pubblico in Francia fino alla metà di Luglio. La corsa doveva svolgersi dal 27 Giugno al 19 Luglio. Rinviato anche il Giro d’Italia. Lo ha deciso la RCS Sport, l’azienda che organizza gli eventi di ciclismo per l’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale.Doveva iniziare il 9 Maggio in Ungheria e concludersi il 31 Maggio a Milano. Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di ciclisti, allenatori giornalisti e spettatori. E’ In dubbio la Vuelta, il Giro di Spagna che si disputa tra Agosto e Settembre. Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco ha dichiarato al Corriere dello Sport:”Vedo difficile una ripresa dell’attività prima della fine di luglio o di Agosto. Nelle corse di ciclismo non è semplice mantenere il metro e mezzo di distanza”. Il Giro d’Italia potrebbe essere recuperato a Ottobre, il Tour prima a fine Agosto, e la Vuelta se fosse rinviata, dopo forse a Novembre 2020.