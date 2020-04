Stati Uniti, calciatore del Philadelphia Union positivo al Covid-19

Nell’MLS, il Campionato di Serie A degli Stati Uniti d’America, un calciatore del Philadelphia Union, il cui nome non è stato comunicato per la tutela della privacy, è risultato positivo al Coronavirus. E’ in quarantena, è asintomatico.In quarantena anche i suoi compagni di squadra e i calciatori dei Los Angeles Fc che hanno giocato il 9 Marzo contro i Philadelphia Union, prima della sospensione del torneo fino al 10 Maggio per il Covid 19.Non è stato squalificato nella MLS, Major League Soccer, la Lega Calcistica di Serie A Americana, il capitano del Philadelphia Union Alejandro Bedoya, diffidato dopo avere subito molte ammonizioni per falli e proteste. Il Campionato riprenderà a Giugno, se dimuiranno i contagi che portano alla diffusione del Coronavirus.