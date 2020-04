Il Real Madrid taglia gli stipendi del 20% ai suoi calciatori se non si riprenderà a giocare per il Covid 19. Nel caso in cui il Campionato di Serie A della Spagna, la Liga, dovesse riprendere la riduzione sarà del 10%. Lo ha comunicato la società Spagnola. L’intesa è stata raggiunta dopo una trattativa tra il capitano dei blancos Sergio Ramos e il direttore sportivo Josè Angel Sanchez.Il Real Madrid in questo modo potrà garantirsi un risparmio di quasi 50 milioni di Euro che servirà per pagare il salario ai suoi dipendenti. In un successivo comunicato il Real Madrid ha dichiarato:”Il comportamento dei calciatori è stato esemplare, la società è orgogliosa di tutti in un momento molto difficile per il Covid 19”.