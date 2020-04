Covid-19, in Olanda la Federcalcio non vuole riprendere a giocare in Serie A

In Olanda la Federcalcio non vuole riprendere a giocare in Serie A per il Covid 19. Il governo Olandese ha vietato gli eventi sportivi fino all’1 Settembre. Non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza e la salute di calciatori allenatori e dipendenti delle società. La Federcalcio però dovrà valutare questa proposta con l’UEFA, prima di decidere in modo definitivo.Nell’Eredivisie la Serie A di calcio dell’Olanda, dopo 26 giornate giocate prima della sospensione del torneo per l’emergenza Coronavirus, due squadre sono al comando della classifica a pari punti, l’Ajax Amsterdam e l’Az 67 Alkmaar, che hanno 56 punti. Ma l’Ajax ha il vantaggio di avere una migliore differenza reti rispetto all’Az, per cui se il campionato fosse annullato per il Covid 19, lo scudetto potrebbe essere assegnato alla squadra di Amsterdam.