E’ probabile però una sospensione dei lavori ed una sanificazione dei cantieri per impedire una nuova diffusione di contagi per il Covid 19. Anche gli altri operai che lavorano nei cantieri, saranno posti in quarantena per tutelare la loro salute. La Fifa dovrà decidere tra qualche mese o al massimo nel 2021, i gironi di qualificazione Europei e degli altri continenti per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Otto operai che lavorano nei cantieri in cui saranno realizzati gli Stadi dove si giocheranno i Mondiali di calcio del Qatar nel 2022 sono risultati positivi al Coronavirus. Sono in quarantena dove resteranno quattordici giorni. Stanno bene, sono asintomatici. Non si sa se i lavori saranno sospesi per il momento e in questo caso, quando riprenderanno.