Covid-19, Salernitana: multati 5 calciatori per assembramento

In Serie B la Salernitana ha multato 5 calciatori per aver violato il divieto di assembramento in questa difficile situazione di emergenza per il Covid 19. Sono i difensori Walter Lopez, Marco Migliorini Valerio Mantovani, l’attaccante Niccolò Giannetti e il centrocampista e capitano Francesco Di Tacchio. La sanzione è stata per i cinque giocatori di diecimila Euro.Hanno partecipato il 19 Aprile alla festa di compleanno di Di Tacchio, a casa dello stesso Di Tacchio con musica ad alto volume e grigliate di carne, violando in questo modo il divieto di assembramento previsto per il Coronavirus. I cinque calciatori saranno anche messi in quarantena per quattordici giorni in casa, per controllare se sono positivi al Covid 19. Il campionato di Serie B a cui la Salernitana partecipa è sospeso da Marzo per il Coronavirus, e riprenderà a Giugno solo se gli sviluppi del Covid 19 lo consentiranno. Gli allenamenti potrebbero essere consentiti forse dal 18 Maggio.