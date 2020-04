Covid-19,Tennis: annullato il torneo di San Marino

E’ giusto che a San Marino si gestisca bene questa difficile situazione negli ospedali. La Federtennis San Marino è vittima di questa pandemia come tutti i paesi del mondo. Il nostro centro tennis è chiuso da più di due mesi. Non si può pensare di giocare a tennis”. Non si può disputare neanche a porte chiuse per il Covid 19. Il torneo di San Marino si svolgerà nel 2021, nella prossima stagione, quando questo difficile periodo dovrebbe essere superato con l’arrivo del vaccino.

Annullato il torneo di tennis maschile di San Marino per il Covid 19. Si doveva svolgere ad Agosto. Lo ha deciso la Federazione Tennis San Marino, il cui presidente Christian Forcellini ha dichiarato:” Non ci sono le condizioni per disputarlo. La preparazione per organizzarlo è molto articolata e non si può programmare tutto bene fino ad Agosto per l’emergenza Coronavirus che sta bloccando tutto.