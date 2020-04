In Svezia il Campionato di calcio di Serie A inizierà il 14 Giugno per l’emergenza Coronavirus. E’ stata raggiunta l’intesa tra i club, la Lega Calcio Svedese di Serie A la Federazione Svedese e il Governo. Si giocherà a porte aperte, con gli spettatori. Sarà garantito con un protocollo di sicurezza il rispetto di tutte le regole previste per tutelare la salute di calciatori, allenatori giornalisti e tifosi.Il Campionato doveva incominciare a Marzo ma è stato posticipato per il Covid 19. Il Djugardeen vinse lo scudetto nel 2019 ed è certamente tra le favorite per riconfermarsi campione di Svezia. Le altre squadre candidate al titolo sono l’Aik Stoccolma il Goteborg, il Malmoe e l’Helgsigenborg.