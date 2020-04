Covid-19, tennis: annullato il Campionato di Serie A maschile

Annullato il Campionato di Serie A di Tennis Tavolo maschile per il Covid 19. Lo ha deciso il Consiglio della Federazione Italiana Tennis Tavolo dopo una riunione in video conferenza con i dirigenti delle squadre di Serie A. Lo scudetto non è stato assegnato, bloccate le retrocessioni in B.Il torneo era stato temporaneamente sospeso a Marzo per l’emergenza Coronavirus. Non si può riprendere a giocare a tennis tavolo perché non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di giocatori, allenatori e giornalisti. Non è possibile giocare nemmeno a porte chiuse. Cancellati anche i Campionati Italiani, gli Assoluti, i Giovanili i Veterani e i Paralimpici. Presto la Federazione stabilirà le date della prossima stagione.