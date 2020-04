Covid-19: il Venezia taglia gli stipendi ai calciatori

In Serie B il Venezia taglierà gli stipendi di Maggio e Giugno ai calciatori per il Covid 19. Lo ha comunicato la società veneta. L’accordo tra il Venezia e i calciatori è stato raggiunto dopo qualche settimana di trattative. Si è deciso in questo modo per aiutare la società in un periodo difficile dovuto alla crisi economica per l’emergenza Coronavirus. Il taglio degli stipendi avverrà se il Campionato di Serie B sospeso da Marzo per il Covid 19 non riprenderà.Se le partite di calcio torneranno a disputarsi l’accordo dovrà essere rinegoziato. Il Venezia ha ringraziato i calciatori per la responsabilità dimostrata in questo brutto periodo. I calciatori della squadra veneta si stanno allenando a casa in modo individuale. Da decidere la data di ripresa ufficiale degli allenamenti sul campo.