Emanuele Bianco, il giovane cantautore torna con il nuovo singolo 'La mia terra'

(Emanuele da piccolo ho iniziato a studiare pianoforte)

Il giovane artista romano Emanuele Biancotorna con il nuovo singolo 'La mia terra', pubblicato su etichetta Fattoria Management e distribuito Believe. “La mia terraè quella lettera d’amore dove riesci a togliere quelle che sono le tue protezioni, i tuoi scudi, aprendo il tuo cuore alla persona che ami''.Emanuele Maracchioni, in arte Emanuele Bianco, è la scoperta di Fabrizio Moro. Classe 1993, è cantautore, musicista e produttore italiano, inizia il suo percorso artistico da giovanissimo quando si avvicina allo studio del pianoforte all’età di soli cinque anni. Per l’etichetta Fattoria Management ha pubblicato i singoli:Hai presente quando tiri fuori tutto quello che hai dentro tirando le somme degli ultimi anni? Gioie, dolori, successi e delusioni? Ecco, ‘La Mia Terra’ rappresenta questo. L’ho scritto di getto qualche mese fa, mi ero messo a suonare il pianoforte, avevo trovato gli accordi giusti e in una notte è nato.Studio, mi tengo aggiornato su nuove tecniche di mix, master e sound design, produco musica, faccio un po’ di esercizio fisico e meditazioni. La mia vita non è cambiata poi tanto, diciamo che vivevo in quarantena anche prima, sempre chiuso in studio. Questa quarantena la sto passando a casa della mia fidanzata e mi sono portato qui tutta l’attrezzatura necessaria per fare musica. Faccio tutto in the box quindi non è così complicato.Bella domanda. A me la quarantena sta insegnando tante cose, soprattutto per quanto riguarda i miei ritmi. Io credo che la vita sia influenzata da due cose: le cose che ci capitano e come noi reagiamo alle cose che ci capitano. Possiamo spendere questo tempo per lamentarci oppure per lavorare su noi stessi, fare un bilancio sulla nostra vita e imparare delle lezioni che potremo far diventare azioni una volta usciti da questa quarantena. Si dice che “In tempo di guerra c’è chi piange e chi vende fazzoletti”, io credo che dopo ogni grande crisi ci siano sempre delle opportunità e tanta voglia di ripartire. Spero che lo stato e il governo stia vicino a imprenditori e dipendenti, dando alle persone delle vere opportunità per ripartire, anche dal punto di vista economico. Noi nel frattempo possiamo preoccuparci di quello che dipende da noi e ottimizzare questi giorni.Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Mi trovo benissimo con tutte le persone che lavorano con me, siamo allineati, tutti crediamo in questo progetto e stiamo dando il massimo. Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose in positivo e siamo solo all’inizio. Continuando a lavorare a pugni chiusi e a testa bassa, con umiltà, raccoglieremo i frutti di quello che stiamo seminando.Assolutamente si, per me sarebbe un’opportunità grandissima potermi esibire sul palco più importante della musica italiana.Se ti piacciono i singoli che sono usciti, il nuovo album fa per te.“This is Ed Sheeran”, “This is Avicii” e “Musica a 432hz”.