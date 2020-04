- Il Policlinico e il Giovanni XXIII di Bari permetteranno agli utenti di poter ricevere gli esami di radiografie, tac, risonanze magnetiche e tutti gli esami altri radiologici e di senologia sul proprio smartphone in modo digitale, in modo da evitare di 'viaggi inutili' nei nosocomi, soprattutto in tempi di Coronavirus.Per poter visionare i propri esami online, bisognerà digitare l'OTP, che arriverà tramite smartphone, sulla piattaforma e scaricare le immagini.