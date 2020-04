Fiorentina: Giancarlo Antognoni festeggia 66 anni

L’ex centrocampista della Fiorentina Giancarlo Antognoni ieri ha festeggiato 66 anni. La società toscana lo comprò dall’Astimacobi in Serie D nel 1972. Ha giocato nella Fiorentina 15 campionati di Serie A dal 1972 al 1987. Con i viola ha vinto una Coppa Italia nel 1974/75 e la Coppa di Lega Italo Inglese sempre nel 1975. In Serie A nel 1981 nella partita in casa contro il Genoa in uno scontro con il portiere della squadra ligure Stefano Martina riportò l’ematoma alla testa e fu operato con successo. Nel 1982 vinse con l’Italia allenata da Enzo Bearzot i Mondiali in Spagna.Con gli azzurri ha giocato 73 gare ed ha realizzato 7 reti. Con la Fiorentina ha disputato 341 partite e ha segnato 61 gol. Il giornalista Vladimiro Caminiti di Tuttosport, nei suoi articoli lo chiamava”il ragazzo che gioca guardando le stelle”, perché da calciatore guardava sempre il cielo prima di passare il pallone durante le gare. Antognoni concluse la sua carriera nel Losanna in Svizzera nel 1988/89. Dal 1990 al 2001 è stato osservatore e direttore generale della Fiorentina. Nel 2017 è tornato nella società toscana ed ora è dirigente dei viola.