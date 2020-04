Francia: 762 morti in un giorno

PARIGI - Record di morti in un solo giorno in Francia con 762 decessi nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime dal 1 marzo ad oggi per l'epidemia Covid-19 sale così a 15.729 vittime, di cui 10.129 negli ospedali e 5.600 nelle case di riposo. A renderlo noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon.Per il sesto giorno consecutivo il saldo fra i nuovi pazienti in rianimazione e quelli usciti dal reparto fa registrare un calo complessivo di 91 unità. Attualmente i ricoverati in rianimazione sono 6.730.