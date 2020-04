Francia: stop alla Ligue 1 per il Covid-19

Il Campionato di Serie A della Francia, la Ligue 1, è stato annullato per il Covid 19. Lo ha comunicato il primo ministro francese Edouard Philippe che ha dichiarato: ”Le grandi competizioni sportive e il calcio in Francia non possono tornare in campo prima di Settembre. La stagione 2019/20 della Ligue One cioè il Campionato di Serie A della Francia non può riprendere, non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di calciatori allenatori e giornalisti in seguito ai contagi del Covid 19”.Il torneo era stato sospeso dal governo francese a Marzo. Nei prossimi giorni la Federcalcio francese deciderà e comunicherà all’Uefa se assegnare o no lo scudetto al PSG che è primo in classifica, e comunicherà le squadre francesi che parteciperanno alle Coppe europee nella prossima stagione.