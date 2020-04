Freddy presenta la capsule con Romeo Britto

Freddy ancora una volta pone la sua moda a servizio dell’arte e si lega all’artista brasiliano Romero Britto. Come citato nel il New York Times, la sua espressività è un qualcosa che “emana energia, entusiasmo e amore”. Poliedrico innovatore della pop-cultura, scultore, pittore, serigrafo, designer, Britto sperimenta e coniuga nella sua arte cubismo, street-art e pop-art.Le opere di questo artista sono ironiche ma empatiche si caratterizzano per l’uso di colori vitaminici e sortiscono positività, per questo sono fonte di ispirazione per milioni di persone che ora, oltre ad ammirare le sue opere, potranno indossarle e farsi ispirare dai capi quotidianamente.Romero porta tutto il colore della sua terra in una capsule Freddy, inedita e dal forte contenuto stilistico. L’artista è riuscito a trasmettere lo stesso calore e brio che infondono le sue opere ai modelli di questa nuova collezione interamente femminile.Il mondo dal suo punto di vista è brillante, ogni colore è rappresentato nella sua forma più intensa e accesa e l’arte è fruibile a tutti, così come l’abbigliamento da lui proposto. E’ infatti una collezione adatta a qualsiasi donna perché il mondo contemporaneo delle grandi città è grigio, affollato e scandito da tempi cadenzanti, ma basta indossare un capo Freddy firmato Britto per allontanarsi dal contesto quotidiano e riempire le giornate di estro ed energia.Il punto di partenza sono i capi della collezione Freddy pensati rigorosamente in black o white e che Romero personalizza tramite lo sviluppo di grafiche iper-colorate e pop, che riproducono temi cari alla sua espressione artistica come teschi e cuori insieme al logo Freddy. Il risultato è una capsule che ricorda la vivacità, i colori e l’allegria tipici di una serata estiva passata nelle festose strade brasiliane, nazione d’origine dell’artista.Modelli singolari e unici con una forte attitudine sportiva e pensati, in particolar modo, per tutte quelle donne che hanno uno stile di vita attivo e che amano il comfort e i fit delle collezioni Freddy ma che cercano quel giusto twist in più.Le grafiche di Britto non stravolgono il capo ma ne aggiungono la giusta dose di stile in modo da creare proposte innovative e originali. I capi sono infatti personalizzati tramite patch ricamati e termosaldati, l’applicazione di strass e la stampa sublimata, perfetti per uno steet-style pop e dinamico. La collezione si compone di canotte, t-shirt e bra in jersey stretch ed heavy jersey stretch, per chi vuole valorizzare la parte superiore del corpo con pezzi unici e con tinte vivaci.Due felpe di cui una chiusa e una con zip entrambe realizzate nel pratico french terry. Per i sotto, la collezione si compone di un corsaro in heavy jersey stretch, uno short in french terry e un WR.UP® regular waist, comodi e pratici, ma soprattutto trendy.Una collezione dalla forte personalità per uno stile inedito ed originale.