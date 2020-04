Gdf Bari indaga su manovre speculative

La Guardia di Finanza di Bari sta indagando su presunte manovre speculative ai danni dell'Asl di Bari da parte di tre aziende: la Mds International srl di Trieste, la Sterimed Srl di Milano e la Servizi Ospedalieri Spa di Ferrara. Lo rende noto l'Ansa.L'accusa è quella di per aver venduto a costi elevanti mascherine ffp2 e ffp3, con manovre speculative sul mercato, in particolare di aver "occultato, accaparrato prodotti di prima necessità ed in particolare dispositivi di tutela della salute da agenti biologici (mascherine) sottraendole all'utilizzazione in rilevanti quantità".