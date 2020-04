(Credits - Getty Images)

n Serie B il presidente del Pordenone Mauro Lovisa è risultato positivo al Coronavirus. Sta bene, è asintomatico. E’ in quarantena a casa. Lovisa è il terzo tesserato positivo al Covid 19 in B, dopo un dirigente dell’Entella Chiavari il cui nome non è stato comunicato per tutelare la privacy, e il centrocampista Antonio Junior Vacca del Venezia. Il Campionato di Serie B è stato sospeso fino al 3 Maggio. Il Pordenone è quarto in classifica con 45 punti, in zona play off per la promozione in Serie A.I friulani che per la prima volta nella loro storia giocano in B in questa stagione, in casa hanno ottenuto 30 punti. Il calciatore del Pordenone con più presenze è il centrocampista Gavazzi che, prima della sospensione del torneo per il Covid 19, ha giocato 27 partite. Il giocatore della squadra allenata da Attilio Tesser che ha realizzato più gol è l’attaccante Strizzolo con 9 reti.