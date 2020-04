Il ritorno di Annalisa...è una festa! 'Houseparty' è il nuovo singolo

Una festa in casa, ma virtuale: un “Houseparty”, un modo per stare insieme ai tempi del Coronavirus, stare vicini anche se lontani. Questo è il concetto del nuovo singolo di Annalisa in uscita il 15 aprile ( e in radio dal 17 aprile) che si intitola proprioun singolo che è stato scritto qualche mese fa ma che, con la diffusione di una delle app del momento per creare videochat di gruppo, è decisamente attuale.Così Annalisa descrive la decisione di pubblicarlo ora: “È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. - E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo - Ora li vedo benissimo”.A causa dei fatti di attualità la cantautrice ha inoltre deciso di posticipare l’uscita del nuovo album, prevista per questa primavera, al 18 settembre nella speranza di poter riabbracciare tutti i numerosi fan che l’aspettano. Anche “Il Party sulla luna “, la grande festa/concerto fissata per il 4 maggio al Fabrique di Milano, verrà posticipato al 22 ottobre.I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/Annalisa è una delle cantautrici più importati de panorama musicale italiano, i suoi ultimi singoli sono stati “ Vento sulla luna” con Rkomi e “Avocado Toast”, mentre con il precedente album “Bye Bye” (Disco d’ Oro), pubblicato nel 2018, ha consolidato la sua abilità di cantautrice e ha ottenuto molti successi, affermandosi come l’unica artista donna a collezionare certificazioni per ogni singolo estratto dall’album: da “Direzione la vita” a “Il mondo prima di te”, per passare ad altri singoli di successo “ Bye Bye” e “Un domani” con Mr Rain che hanno raggiunto tutti la certificazione Platino, oltre a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche italiane.