La quarantena annoia? Con FUN TIME MG Manila Grace intrattiene il pubblico sui social

- In un momento di lock-down, di assenza di rapporti diretti, quale modo migliore di tenersi in contatto se non il web? Manila Grace pensa al suo pubblico ma anche a tutti gli utenti dei social e realizza un piano di intrattenimento per stare insieme e condividere non solo post ma anche idee, consigli ed emozioni.FUN TIME MG è un progetto che verrà lanciato da Manila Grace per creare engagement con il pubblico che, oltre a seguire le attività, ne può diventate interprete e che non si limita al solo settore fashion ma che spazia in diversi ambiti così da costruire un vero e proprio mondo di riferimento in pieno stile Manila Grace.Il piano prevede differenti rubriche a partire da quella dedicata alla cucina: con l’hashtag #incucinaconmanilagrace verranno suggerite delle semplici ricette da preparare a casa. L’ispirazione saranno i capi di Manila Grace in quanto ogni ricetta rimanderà alle nuances della collezione. A supportare il progetto anche alcuni influencer che trasmetteranno dai propri canali e lanceranno la challenge: posta una story o una foto con la tua ricetta, le più belle verranno ricondivise sulla pagina del brand.I protagonisti saranno i piatti tipici della tradizione italiana, essendo il made in Italy un elemento del dna del brand e volendo in questo momento esaltare ancora di più l’italianità.Proseguiranno altri appuntamenti, ad esempio verranno chiamati in campo gli astri con la rubrica dedicata all’oroscopo con consigli di stile in base al proprio segno zodiacale. Inoltre verrà ripercorsa la storia del brand con un quiz interattivo sui momenti più salienti e sui capi cult che ne hanno decretato il successo.Dopo il progetto Aiutiamo la ricerca, che nel corso del mese di marzo ha permesso la raccolta e la destinazione di un contributo al Dipartimento di Malattie Infettive dell'ASST FBF Sacco, Manila Grace dimostra nuovamente la sua vicinanza al popolo italiano e pensa ad un’attività di svago e un divertissiment per tutti coloro che in questo momento sono costretti a stare in casa veicolando un messaggio di speranza e di ripresa attraverso un nuovo linguaggio, quello dei social.