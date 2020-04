Alessia Ferrante, influencer di 37 anni di Bisceglie, che 'vanta' oltre 106 followers su Instagram, è morta in un ambulatorio privato di Monopoli, provincia di Bari, mentre si sottoponeva ad un intervento di chirurgia plastica di liposuzione.Il titolare della struttura sanitaria ha chiamato il 118 non appena ha visto che la donna era andata in arresto cardiaco con la somministrazione dell'anestetico, ma inutili si sono dimostrate le manovre per rianimarla.I carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno sequestrato lo studio medico, per poi sottoporre l'autopsia alla donna.