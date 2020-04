Lecce Film Fest 'solidale'

LECCE - Nel mese di aprile, Lecce Film Fest continuerà a proporre diverse iniziative culturali on-line per contribuire ad affrontare al meglio il difficile periodo di emergenza sanitaria e per sostenere le persone in difficoltà economica.Sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/leccefilmfest) saranno disponibili cineforum virtuali, contenuti speciali, e-learning, giochi e raccolte fondi.È già attivo in questi giorni il "Cineforum d'emergenza" dell'Unione Italiana Circoli del Cinema, organizzato in collaborazione con Tucker Film e con il contributo e il patrocinio del MIBACT - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Sino al 3 aprile, sarà possibile richiedere via mail (info@leccefilmfest.it) il codice d'accesso gratuito per vedere in streaming il capolavoro "Tarda primavera" del maestro del cinema giapponese Yasujiro Ozu. Il cineforum proseguirà con altri magnifici film d'essai, interventi di critici cinematografici e lezioni di cinema.Attraverso la pagina Facebook del Festival si potrà anche partecipare alle "aste solidali" per aggiudicarsi dvd, libri e altre sorprese messe a disposizione dal Cineclub Fiori di Fuoco.Il primo film in palio sarà "In Grazia di Dio" di Edoardo Winspeare.Le donazioni saranno versate dai partecipanti direttamente in favore delle associazioni di volontariato aderenti a "Lecce Solidale" impegnate nella fornitura quotidiana ai più bisognosi di generi alimentari, farmaci, supporto psicologico e assistenza (https://bit.ly/leccesolidale).Contatti: info@leccefilmfest.it - Facebook Lecce Film Fest - www.leccefilmfest.it