Luca Napolitano presenta il nuovo singolo 'Supereroe': ''Sono tornato più forte di prima''

Bentornato Luca, partiamo dal tuo nuovo singolo...

Supereroe nasce dall’esigenza di dire grazie a tutte quelle persone che ogni giorno, silenziosamente, dedicano le loro vite a salvare le nostre. In realtà è stata quasi la canzone a scegliere. Ho scritto questo brano tempo fa e nel frattempo sono accadute molte cose per cui ci fosse bisogno di ringraziare diverse categorie ma avevo sempre la sensazione che non fosse il suo momento, fino a quando, purtroppo, sembra che siano stati gli avvenimenti a plasmarsi sulla canzone per farsi raccontare.





E' un nuovo inizio?

È di sicuro un nuovo inizio naturalmente fisiologico.





Cos' è successo in questi anni di silenzio?

I n realtà non è stato un completo silenzio ma avevo bisogno di ritrovare la “voglia” che spinge ogni passione prima di ricevere delusioni. Ora sento solo il desiderio di scrivere, cantare e suonare senza paura di giudizi.





Come stai trascorrendo questi giorni?

Li trascorro informandomi su ciò che stiamo vivendo e creando cose nuove come non facevo da tanti anni.





Chi è adesso il nuovo Luca?

Il nuovo Luca è NAPO, il ragazzino che gli amici chiamavano così per abbreviare il cognome. Quello che non ha mai smesso di sognare e non vuole farlo ora. Quello che se lo obbligano a restare in casa, usa talmente tanto l’immaginazione da girare il mondo cento volte al giorno. Quello che in realtà si nascondeva di fronte alla cattiveria a voce alta della gente ma che oggi è tornato più forte di prima. Quindi non sono cambiato ma semplicemente tornato...per gli Amici.





Il brano seguir à il nuovo album? Cosa ci puoi anticipare?

Posso anticipare che seguiranno diversi singoli e che mi emozionerò ad ogni singolo come a Natale sotto l’albero.





LINK VIDEOCLIP - SUPEREROE





Erano alcuni anni che non si vedeva sulle scene Luca Napolitano, cantautore lanciato dal talent 'Amici' della Signora della tv, Maria De Filippi. Da quel periodo per l'artista napoletano, si sono aperte le porte del successo e la vittoria di ben due dischi d'oro. Adesso torna con il brano 'Supereroe' (da 10 Production) e riparte, con lo pseudonimo di Napo, esattamente con il soprannome di una vita da parte degli amici che diventa elemento di discontinuità con il precedente percorso artistico.