Mes, Conte: "Valutiamo al termine della trattativa in Ue"

Momenti di tensione sul Mes nella maggioranza con uno scontro aperto tra Pd ed M5s. E' lo stesso Conte che cerca di stemperare gli animi invitando a uno stop alle fibrillazioni che si ripercuotono anche sui mercati:, è il suo ragionamento. Solo alla fine della trattativa Ue - è il suo messaggio -E questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l'ultima parola. Prima di allora potremo disquisire per giorni e settimane, ma inutilmente".Il dibattito in Italia è sulle condizionalità (del Mes, ndr). Alcuni sostengono che esiste il rischio che rimangano le tradizionali condizionalità macroeconomiche, altri ritengono che, pur se non previste nella prima fase, alcune condizionalità potrebbero essere inserite in un secondo tempo, altri ancora prevedono che si arriverà a cancellare tutte le condizionalità ad eccezione del vincolo di destinazione per le spese di cura e di prevenzione del contagio".Vorrei chiarire, però, che discutere adesso se vi saranno o meno altre condizioni oltre a quelle delle spese sanitarie e valutare adesso se all'Italia converrà o meno attivare questa nuova linea di credito significa logorarsi in un dibattito meramente astratto e schematico", ha aggiunto il premier Conte.