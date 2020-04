- L'Asl di Bari, sentito il Siav (Servizio veterinario sanità animale), ha rassicurato i consumatori di carne proveniente dalla Siciliani Spa, in cui sono stati riscontrati nel reparto di macellazione 33 casi di positività tra i dipendenti, che non c'è nessun rischio di contaminazione, in quanto il Covid non attacca gli alimenti.Asl ha garantirà un piano di gestione del coronavirus all'interno dell'azienda di Palo del Colle, garantendo 400 tamponi in aggiunta ai 110 già effettuati nei giorni scorsi a tutti i dipendenti dell'azienda, compresi quelli del settore amministrativo, mensa, pulizia e trasporti