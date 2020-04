BARI - Sono arrivate questa sera (5 aprile) a Bari Palese per la distribuzione in Puglia dal Dipartimento della Protezione civile nazionale a bordo di un velivolo ATR 42 della Guardia di Finanza: 68.000 bende monovelo “Montrasio” (non Dpi) 60.000 maschere chirurgiche 46.800 maschere FFP2 - KN95.Il materiale è stato trasportato ai depositi di transito con personale e mezzi dell’Esercito, per l’immediata distribuzione alle strutture sanitarie e di protezione civile pugliesi. Lo comunica il dirigente della Protezione civile regionale,