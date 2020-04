Regionale 8, Renato Perrini: “La coperta è corta ma non si sacrifichi ancora una volta la Taranto-Avetrana”

“La Regionale 8 è una priorità per la Regione Puglia? Per il territorio lo è e l’attende da molti anni per mettere in sicurezza non solo il tratto di strada che va da Taranto ad Avetrana, particolarmente importante per il commercio, ma anche per il turismo visto che sono tutte arterie stradali che portano al mare e d’estate sono particolarmente frequentate.Non so se lo sia per la Regione, anzi non vorrei che di fronte a una coperta troppo corta una ipotetica e futura task force regionale decida di destinare quell’investimento altrove per ragioni di emergenza. Una decisione che penalizzerebbe ancora una volta il Tarantino che in tema di emergenze è il territorio che paga sempre il prezzo più alto. E che il rischio sia più che serio lo dimostra anche il grido d’allarme della Confcommercio che pone gli stessi interrogativi. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione urgente all’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giannini, per chiedere chiarimenti sull’opera e sul cronoprogramma”.