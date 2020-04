Rischio Coronavirus: De Luca dispone quarantena per Saviano

SAVIANO (NA) - Nel comune di Saviano (Napoli) è scattata dalla scorsa notte la quarantena. Ieri nel centro del Napoletano centinaia di persone si sono assembrate al seguito del feretro del sindaco-medico Carmine Sommese morto di Coronavirus."Una decisione inevitabile - spiega il governatore Vincenzo De Luca - per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato".In tanti a Saviano (Napoli) sono scesi in strada pur di dare l'ultimo saluto al sindaco della cittadina vesuviana, Carmine Sommese, scomparso ieri a 66 anni per Coronavirus. Un assembramento che non è passato inosservato e che è stato ripreso con i cellulari ed è finito su Facebook.