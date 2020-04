San Giovanni Rotondo in ginocchio per crollo dei turisti

- Il lockdown causato dal Coronavirus sta colpendo gravemente uno dei settori trainanti dell'economia pugliese: il turismo. Ne sa purtroppo qualcosa San Giovanni Rotondo, città che basa il 70% della propria economia sul turismo religioso, con la presenza di molteplici hotel e b&b, grazie alla presenza delle spoglie mortali di Padre Pio. Il culto del frate di Pietrelcina attirava circa 1,5 milioni di turisti all'anno, di cui circa 400 mila pernottavano almeno una notte nelle strutture della cittadina nel foggiano.Il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti ha rilasciato all'Ansa tale dichiarazione: "Impossibile poter fare una stima dei danni subiti dall'intero comparto turistico. La stagione era iniziata nel migliore dei modi. Dal 17 al 19 aprile avremmo dovuto ospitare il raduno nazionale della Guardia di Finanza che avrebbe portato nella nostra città circa 5mila presenze. Ora è stato tutto rinviato, forse, ad ottobre. Così come era in corso l'organizzazione delle celebrazioni il 5 maggio per la ricorrenza della fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza", l'ospedale voluto da padre Pio, e per l'anniversario della nascita di San Pio il 25 maggio".