Serie A: 20 club favorevoli alla ripresa del campionato

di FRANCESCO LOIACONO - L’Assemblea di Lega di Serie A riunita ieri in video conferenza si è dichiarata favorevole alla ripresa del torneo. I 20 club che partecipano al Campionato, all’unanimità, hanno deciso di tornare a giocare. Ma le squadre di Serie A si adegueranno alle decisioni del Governo, che dovrà dare indicazioni alla Federcalcio per l’eventuale possibilità di disputare le partite a chiuse, dopo la sospensione del torneo per il Covid 19. Se il Governo darà l’autorizzazione a riprendere il torneo, i club dovranno osservare le fondamentali norme che servono per garantire la sicurezza e la salute di calciatori allenatori e dipendenti delle squadre di Serie A.





Per prima cosa il Governo dovrà dare l’ok alla ripresa degli allenamenti. Le società sarebbero favorevoli a ricominciare ad allenarsi il 4 Maggio, ma il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo essersi dichiarato possibilista su questa data, ha detto che bisogna essere prudenti ed aspettare l’evoluzione del Covid 19 in questa settimana. Spadafora ha dichiarato anche che riprendere ad allenarsi non presuppone che si debba automaticamente tornare a giocare le gare il 31 Maggio o il 4 o 5 Giugno, anche in questo caso dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.