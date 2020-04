Trasporto farmaci Asl Bari, Zullo: “La Guardia di Finanza ha fermato un mezzo non idoneo. Emiliano faccia chiarezza”

BARI - Interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo. “Nei giorni scorsi - dichiara - abbiamo letto una notizia di cronaca che merita qualche chiarimento da parte del presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano, specie se dovesse trovare conferma. In un normale controllo stradale dalla Guardia di Finanza avrebbe accertato che uno dei mezzi utilizzati dalla ditta che ha vinto l’appalto per trasportare i farmaci per la Asl di Bari non sarebbe a norma non solo delle leggi sul tema, ma anche del capitolato del bando di gara.Il trasporto di farmaci, come è facile intuire, non è un trasporto qualunque: deve essere registrato e documentato in ogni sua fase e deve avvenire in condizioni che assicurano il mantenimento della qualità del farmaco ed in particolare durante il trasporto di elementi farmacologicamente attivi, devono essere evitate ogni forma di contaminazione a cura di personale dotato di DPI e appositamente formato.Per questo ho presentato un’interrogazione per conoscere se nel caso suddetto ci sia stata, in seguito a questo controllo, un ulteriore controllo da parte della Asl per verificare la regolare esecuzione del contratto mediante la messa in opera ed in atto di tutti i mezzi, attrezzature e personale descritte nell'offerta. Non solo, se sia stata verificato l’eventuale deperimento del farmaco trasportato in un mezzo non idoneo. Infine, se si sono verificati con la ditta vincitrice dell’appalto altri episodi analoghi”, conclude Zullo.