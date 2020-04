Covid-19: consegnati in Puglia 15 ventilatori e 178mila mascherine

BARI - Il dirigente della Protezione Civile regionale, Mario Lerario, comunica che ieri sera 6 aprile sono arrivati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per via aerea e su camion nei depositi di transito per la distribuzione alle strutture sanitarie e di protezione civile: 1.980 tute protettive, 5 ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva, 10 ventilatori polmonari per terapia subintensiva (turbina), 112mila mascherine chirurgiche, 66mila mascherine FFP2.Tute – richieste con urgenza - e ventilatori sono stati già smistati, le mascherine saranno distribuite da stamattina.I trasporti dai vettori ai depositi sono stati a cura dell’Esercito.