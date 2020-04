Una scuola per i bimbi ricoverati in Oncoematologia

I bambini ricoverati in Oncoematologia pediatrica dell'potranno tornare a scuola. Sarà possibile seguire in reparto le lezioni rivolte a studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado. L'accordo traper la provincia di Taranto sarà sottoscritto a breve e coinvolgerà gli istituti comprensivie LIl sindaco di Taranto dimostra soddisfazione per l'iniziativa: "Garantire il diritto allo studio all'alunno malato - commenta il sindaco di Taranto- diventa di fondamentale importanza. È Indispensabile acquisire la consapevolezza che il rispetto del paziente si sostanzi anche nel consentirgli di svolgere attività quotidiane, compatibilmente con le condizioni cliniche, anche in ospedale, quale garanzia del riconoscimento della sua peculiare identità umana e sociale".