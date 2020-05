29 maggio '85: nel dramma dell'Heysel, la Juve vince la Coppa dei Campioni

Bruxelles, mercoledì 29 maggio 1985, a poche ore dall'inizio della finale di Coppa dei Campioni (antesignana dell'attuale Champion's League) che opporrà la Juventus al Liverpool, un gruppo di sostenitori dei Reds entra in contatto con alcuni tifosi juventini ospitati in un settore dello Stadio Heysel e confinante con quello riservato agli inglesi. Negli scontri persero la vita 39 persone (di cui 32 italiani, fra i quali il barese Benito Pistolato).Se ancora in vita nel 2020, uno dei noti commercianti dell'epoca del capoluogo pugliese avrebbe potuto contribuire con il suo racconto e con la sua testimonianza nel fare luce su questa tragedia. Essa coincise con la prima Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus, in virtù dell'1-0 ottenuto su calcio di rigore realizzato al 58' da Michel Platini.