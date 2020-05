Atletica Leggera: il Golden Gala si corre il 17 settembre a Roma

Il Golden Gala “Pietro Mennea” di Atletica Leggera si svolgerà il 17 Settembre a Roma allo Stadio “Dei Marmi”. Inizialmente si doveva disputare il 28 Maggio a Napoli allo Stadio “San Paolo”, invece che allo Stadio “Olimpico” di Roma, indisponibile perché doveva essere messo a disposizione dell’Uefa per gli Europei di calcio, poi rinviati per il Covid 19. La nuova location dello Stadio “Dei Marmi” di Roma è stata scelta perché lo Stadio “Olimpico” potrebbe non essere disponibile, perché contemporaneamente si potrebbe disputare un match di calcio di Champions League della Lazio, o di Europa League della Roma, per la prossima stagione.Da decidere se il Golden Gala si svolgerà o no, a porte chiuse. Dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus. Il presidente della Fidal, la Federazione Italiana Atletica Leggera, Alfio Giorni ha dichiarato:” Sarà una vera ripartenza non solo per l’atletica ma per tutto lo sport Italiano”. Il Golden Gala sarà un grande evento a cui potrebbero partecipare i più grandi campioni dell’atletica a livello internazionale. E’ probabile che il Golden Gala si disputi invece nel 2021, forse il 5 Giugno a Napoli.