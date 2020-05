400 migranti accolti in Sicilia

Sarebbero tunisini i migranti che sono sbarcati a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. I migranti, una volta scesi dalla nave, hanno fatto perdere le loro tracce nascondendosi tra le campagne e le strade cittadine.Tutti i migranti intercettati dalle forze dell'ordine sono stati ristorati dal sindaco Castellino, che ha offerto loro mascherine, bottiglie d’acqua, di tè e ciambelle, mentre per le forze dell'ordine, come gesto di ringraziamento, acqua e caffè. I migranti in fuga, secondo quanto raccontato dai palmesi, avrebbero chiesto agli automobilisti un passaggio o di poter bere dell'acqua.