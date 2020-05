Gionny Scandal torna con il nuovo singolo 'Pesca'

MILANO - Da Mercoledì 27 Maggio sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali “Pesca “, il nuovo singolo di GionnyScandal, uno dei maggiori esponenti della generazione rap in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi rap, pop, Trap, Emo e sorprendenti melodie vocali.





Dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo album “Black Mood” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di streaming, “Pesca”, in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy), è il primo singolo con il quale Gionny si presenta in una chiave rinnovata dal punto di vista delle sonorità divertendosi con il genere estivo per antonomasia: il reggaeton.



La copertina del nuovo singolo di Gionny Scandal

“Pesca - dichiara GionnyScandal – vuole essere una canzone leggera e spensierata in grado di farci distrarre anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo. Abbiamo necessità di evadere e di ritrovare la gioia di vivere. In questo la musica ci può aiutare e con il suo ritmo è in grado di tenerci vivi. Pesca è un singolo in veste reggaeton, un pezzo estivo che nasce proprio con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci… D’ora in poi non voglio sentirmi legato a nessun genere musicale in particolare, desidero solo produrre la musica che mi piace e se mi va di fare un pezzo reggaeton, come in questo caso, lo faccio senza troppi pensieri. La musica è movimento e ispirazione per cui non possiamo limitarci nei testi e nelle sonorità”.





La canzone, scritta dallo stesso GionnyScandal e prodotta da Sam Lover, è una vigorosa esplosione di elementi diversi in cui sonorità pop - rap s’intrecciano perfettamente con il reggaeton. Un inno in chiave ironica destinato ad esaltare la bellezza e le curve perfette dell’universo femminile che fanno girare la testa a molti uomini. Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti, “Pesca” è un brano di grande energia che ben rispecchia il personale percorso del giovane artista confermando la sua egregia versatilità nel muoversi in diversi range, spaziando tra diversi stili e generi musicali. Una canzone fresca e leggera destinata a diventare virale su Tik Tok, nonché uno dei nuovi tormentoni estivi, pronta a scaldare l'estate 2020 ormai alle porte.