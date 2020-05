A 25 anni dalla scomparsa ricordo di Angelo Fizzarotti: fondatore con Moro della FUCI a Bari

Il 28 Maggio si celebrerà il 25° anniversario dalla scomparsa di Angelo Fizzarotti. La Terra di Bari ricorderà la insigne figura di politico e uomo delle istituzioni. Angelo Fizzarotti, amico di Aldo Moro con il quale condivise gli stessi ideali fino alla fine e, insieme, fondarono, con pochi altri, la FUCI a Bari, si adoperò con grande senso di umanità e convinta partecipazione per il bene dei cittadini, come amministratore provinciale e comunale. L’arte, la musica, la cultura umanistica e sportiva, il forte senso civico e la vicinanza ai giovani furono principi fondanti della sua attività istituzionale.L’Associazione Incontri su idea di Santa Fizzarotti Selvaggi aveva previsto un evento in suo ricordo nell’ex Palazzo della Provincia di Bari che, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, è stato “riadattato” in un video evento in cui sono state raccolte le testimonianze di amici e illustri professionisti della città, che hanno avuto modo di collaborare ed essere vicini ad Angelo Fizzarotti. Dopo il saluto della figlia Santa Fizzarotti Selvaggi vi saranno le testimonianze del prof. Michele Buquicchio, del dott. Franco Bastiani, di padre Mariano Bubbico, della scrittrice Angela Campanella, del dott. Nicola Macerollo, del dott. Franco Minervini, del prof. Francesco Schittulli, del genero prof. Francesco Paolo Selvaggi, del Dr. Vito Ricapito. La prof. ssa Adriana De Serio, in ricordo del grande impegno di Angelo Fizzarotti per le arti e per la istituzione dell’Orchestra Provinciale, oggi Metropolitana, eseguirà al piano alcuni famosi brani e vi saranno alcuni audio inediti eseguiti dallo stesso Angelo Fizzarotti.Introdurrà l’evento Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Associazione Incontri che leggerà il messaggio di ricordo del Sindaco di Bari Antonio Decaro. Per l’occasione è stata anche stampata la riedizione del volume “Mio padre… Angelo Fizzarotti. La passione per la politica e per la musica” (Schena editore) di Santa Fizzarotti Selvaggi, nel quale sono raccolti i ricordi familiari, la sua storia politica e la passione per l’arte. Dopo venticinque anni dalla sua scomparsa si auspica che tanti giovani possano raccogliere la sua eredità, i suoi ideali di vita, i valori fondanti della democrazia e della libertà individuale e sociale per trasmetterli alle generazioni che verranno. Il video evento sarà trasmesso sui principali canali digitali nel corso della giornata.