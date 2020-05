Vestiti lunghi, le tendenze più cool per l'estate 2020

I vestiti lunghi rappresentano, in termini di versatilità ed eleganza, il non plus ultra dell'adattabilità a eventi formali diurni e serali. Infatti, proprio per questo motivo, sono sempre presenti nell’armadio di ogni donna.Da un abito lungo con spacco o con frange fino a opzioni differenti per colori e stili, scopriamo insieme quali sono le più belle tendenze per questa estate 2020.Si parte dai vestiti lunghi che riprendono un classico colore elegante come il nero, arricchendolo con simpatici disegni floreali. È il caso della nota azienda di alta moda, che tra le sue ultime proposte presenta un abito lungo con elastico al busto di colore nero e con una romantica stampa fotografica a forma di rosa.Il, tra l’altro, è riproposto in molte versioni dall'azienda, che riprende anche un'ulteriore tendenza del popeline in cotone con stampa di Hibiscus e foglie. A differenza del modello precedente, può essere indossato sia di giorno che di sera, donando un effetto elegante ma comunque comodo che contraddistingue queste linee.Non mancano anche versioni colorate, sempre realizzate da. Tra le ultime tendenze colorate proposte dalla casa di moda, troviamo un rosa non troppo acceso (shocking pink), da abbinare su una versione lunga dell’abito con spalline a fiocco nella parte superiore con balze arricciate molto eleganti.Anche un arancio parrot che riprende tonalità non troppo accese, è immancabile tra le proposte della prossima estate sugli abiti lunghi. In questo caso, il dettaglio che fa la differenza è rappresentato dalla linea svasata con un incrocio davanti e delle balze sulla gonna, a cui aggiungere dei ricami floreali fatti a mano con paillettes, perline e canottiglie.Tornando al tema dei colori e degli stili ricorrenti, è bene approfondire un'importante caratteristica dei vestiti lunghi in base al tipo di evento a cui partecipare. I colori accesi appena citati come lo shocking pink e l’arancio parrot, infatti, sono adatti soprattutto per eventi di mattina o di pomeriggio e permettono di esaltare con eleganza il corpo della donna, puntando sia a spalline a fiocco, che a una linea svasata e con scolli.Ilè invece più adatto ad eventi di sera, infatti viene proposto come abbinamento su un abito di colore nero con spalline a tre quarti o doppiopetto con bottoni. Infine, tra i pregi dei vestiti lunghi vi è senza dubbio l’ampia gamma di accessori che è possibile abbinarvi come sandali alti e cintura in vita, sandali gioielli e orecchini pendenti o ancora borse in similpelle di piccola dimensione e in tono con il colore scelto tra le migliori proposte di questa estate.