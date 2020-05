La Premiere League riprenderà il 17 giugno

La Premier League, la Serie A di calcio dell’Inghilterra, riprenderà il 17 Giugno dopo lo stop per il Covid 19. In quella data, si giocheranno i recuperi della ventottesima giornata Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal, non disputati per l’emergenza Coronavirus. Dal weekend successivo tra il 19 e il 21 Giugno, si giocheranno le partite della ventinovesima giornata, e nelle settimane seguenti tutte le altre giornate fino al termine del torneo.Si dovrebbe giocare ogni tre giorni anche con turni infrasettimanali. Dovrà essere osservato un protocollo sanitario per tutelare la salute di calciatori allenatori, giornalisti e dipendenti delle squadre e delle società di Premier League. I match si disputeranno a porte chiuse per evitare i possibili contagi del Covid 19. Tutto dovrà svolgersi con la necessaria sicurezza.