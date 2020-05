La Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera, ha fissato le date delle Maratone in Italia che si disputeranno nel 2021. La Maratona di Roma si svolgerà il 21 Marzo, a Milano si correrà il 21 Aprile. La Maratona di Venezia si disputerà il 21 Ottobre. Non si possono disputare nel 2020, perché non ci sono le condizioni per tutelare la salute di atleti, allenatori e giornalisti.Non si possono correre a porte chiuse perché non è possibile per il momento, e nemmeno sarà possibile nei prossimi mesi evitare i rischi dei sovraffollamenti che porterebbero ai possibili contagi del Covid 19. Nel 2021 le maratone di Roma, Milano e Venezia si disputeranno con gli spettatori, perché ci sarà un vaccino per il Coronavirus.