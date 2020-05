Calcio, Livorno: il presidente Aldo Spinelli cede la società

In Serie B il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha ceduto la società toscana all’imprenditore libanese Majid Yousif. Spinelli ha dichiarato:”I miei avvocati hanno definito i dettagli con Majid Yousif. La trattativa è conclusa. Entro il 15 Giugno Yousif presenterà alla Figc il bonifico, e i documenti per l’iscrizione al prossimo Campionato. La trattativa si è svolta in via telematica per l’emergenza Covid-19.Il precontratto e un bonifico di 500 mila Euro, hanno chiuso l’affare. Yousif è l’uomo giusto per il Livorno, è molto ambizioso. Io lascio il Livorno dopo 21 anni”. La squadra toscana se il Campionato di B dovesse riprendere a Giugno dopo lo stop per il Coronavirus, cercherà di riuscire ad ottenere la salvezza.